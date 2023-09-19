Россия призвала Таджикистан и Киргизию воздержаться от необдуманных шагов

МИД РФ призвал Бишкек и Душанбе не делать шаги в приграничном вопросе

Россия призывает власти Таджикистана и Киргизии не совершать необдуманных действий, которые могли бы негативно отразиться на решении приграничного вопроса. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве отметили, что Москва внимательно следит за развитием ситуации. Российское министерство попросило обе страны воздержаться от резких заявлений и шагов, способных навредить «достигнутым в последнее время позитивным результатам в переговорах по делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы».

