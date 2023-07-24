На границе Киргизии и Таджикистана произошел новый конфликт

Конфликт между жителями приграничных районов произошел на границе Киргизии и Таджикистана

Новый конфликт между жителями приграничных районов произошел на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр киргизской погранслужбы.

Там заявили, что инцидент случился на дороге из Таджикистана в анклав Ворух, пролегающей по киргизской территории. В конфликт вступили водители, между ними произошла драка. Погранслужба Киргизии обвинила в начале конфликта граждан Таджикистана, добавив, что жители села Ходжаи-Аало затем напали на приехавшего на место сотрудника МВД Киргизии — попытались избить его и разбили зеркало заднего вида его автомобиля.

Пограничники двух стран сейчас ведут переговоры, чтобы успокоить обстановку, добавили в погранслужбе.

В октябре прошлого года министр обороны Киргизии Бактыбек Бекболотов предложил для урегулирования ситуации на киргизо-таджикской границе разместить миротворцев ОДКБ. «Пока между нами не встанет третейский судья, мира не будет», — заявил он.

Перед этим, в сентябре, на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками. Конфликты периодически вспыхивали и ранее из-за неурегулированных территориальных споров.