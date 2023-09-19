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14:07, 19 сентября 2023Бывший СССР

Захарова отреагировала на действия Еревана

Захарова: действия Еревана создают почву для антироссийской политики Запада

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Действия Еревана создают почву для антироссийской политики Запада. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на произошедшее в Нагорном Карабахе.

«Подобными шагами официальный Ереван создает благоприятные условия для проведения Вашингтоном и Брюсселем их враждебной политики по отношению к России», — заявила она.

Представитель ведомства также выразила надежду, что армянские власти осознают опасность прозападного курса. Со своей стороны Москва подтверждает приверженность российско-армянскому союзничеству и готовность наращивать с Ереваном разноплановые практические шаги по взаимодействию, подытожила Захарова.

Ранее Министерство обороны (МО) Азербайджана сообщило об обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации населения из Карабаха. 19 сентября МО республики проинформировало о начале в регионе локальных антитеррористических мероприятий. Операцию объясняют «пресечением широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе».

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    Алевтина Запольская
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