Эстония отказалась принимать высылаемых из Латвии россиян

МВД Эстонии не пустит в страну высылаемых из Латвии россиян

Департамент полиции и погранохраны Эстонии не пустит в страну россиян высылаемых из Латвии. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел (МВД) Лаури Ляэнеметс, передает РИА Новости.

«На самом деле, желание латвийского государства в отношении этих граждан заключается в том, чтобы они не уезжали куда-то в страны Балтии, а возвращались к себе на родину. Я не знаю, как латвийцы будут с ними справляться, но, конечно, мы их не примем», — сказал он.

Ранее в МВД Латвии сообщили, что лица, которые не смогли сдать или отказались сдавать экзамен по латышскому языку будут депортированы из республики. Уточняется, что требование покинуть страну коснется 3600 жителей Латвии.

12 сентября Латвия запретила въезжать в Евросоюз (ЕС) водителям автомобилей с российскими номерами. Водителей транспортных средств обяжут вернуться в Россию или Белоруссию, а в случае отказа выполнить это требование будет принято решение о конфискации автомобиля.