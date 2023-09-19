Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:29, 19 сентября 2023Бывший СССР

Эстония отказалась принимать высылаемых из Латвии россиян

МВД Эстонии не пустит в страну высылаемых из Латвии россиян

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Департамент полиции и погранохраны Эстонии не пустит в страну россиян высылаемых из Латвии. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел (МВД) Лаури Ляэнеметс, передает РИА Новости.

«На самом деле, желание латвийского государства в отношении этих граждан заключается в том, чтобы они не уезжали куда-то в страны Балтии, а возвращались к себе на родину. Я не знаю, как латвийцы будут с ними справляться, но, конечно, мы их не примем», — сказал он.

Ранее в МВД Латвии сообщили, что лица, которые не смогли сдать или отказались сдавать экзамен по латышскому языку будут депортированы из республики. Уточняется, что требование покинуть страну коснется 3600 жителей Латвии.

12 сентября Латвия запретила въезжать в Евросоюз (ЕС) водителям автомобилей с российскими номерами. Водителей транспортных средств обяжут вернуться в Россию или Белоруссию, а в случае отказа выполнить это требование будет принято решение о конфискации автомобиля.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    В России стали находить дроны ВСУ с таймерами самоуничтожения

    Россияне массово устремились в Китай

    Госпитализированный Игорь Николаев перенес операцию на сердце

    Вратарь сборной России объяснил призыв Карпина к игрокам уезжать в Европу

    Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили

    Приезжий обманул московскую пенсионерку на два миллиона рублей и был задержан

    Эстония отказалась принимать высылаемых из Латвии россиян

    Генерал ФСБ назвал главную особенность украинских вербовщиков

    Эрдоган резко ответил перебивавшей его журналистке американского телеканала

    Журова высказалась о переходе российского конькобежца-чемпиона в Польшу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости