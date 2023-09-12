Латвия запретила въезд в страну автомобилям с российскими номерами
Латвия запретила въезжать в Евросоюз (ЕС) водителям автомобилей с российскими номерами. Об сообщает издание Delfi со ссылкой на Службу государственных доходов (СГД) страны.
Отмечается, что в соответствии с новыми рекомендациями Еврокомиссии российским машинам не разрешен въезд в ЕС через латвийско-российские и латвийско-белорусские пограничные пункты. Водителей транспортных средств обяжут вернуться в Россию или Белоруссию, а в случае отказа выполнить это требование будет принято решение о конфискации автомобиля.
В СГД отметили, что при этом вернуться из Европы в Россию на автомобиле будет можно, но с одним условием — что он не декларируется как товар и используется только как средство передвижения.
Ранее в Литве заявили о планах конфисковывать въезжающие в страну российские машины в соответствии с новой рекомендацией Еврокомиссии. По словам министра внутренних дел страны Агне Билотайте, контроль за соблюдением правил будет обеспечен таможенными органами страны.