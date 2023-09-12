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21:03, 12 сентября 2023Путешествия

Латвия запретила въезд в страну автомобилям с российскими номерами

СГД: Латвия запретила въезжать в ЕС через погранпункты на российских автомобилях

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Латвия запретила въезжать в Евросоюз (ЕС) водителям автомобилей с российскими номерами. Об сообщает издание Delfi со ссылкой на Службу государственных доходов (СГД) страны.

Отмечается, что в соответствии с новыми рекомендациями Еврокомиссии российским машинам не разрешен въезд в ЕС через латвийско-российские и латвийско-белорусские пограничные пункты. Водителей транспортных средств обяжут вернуться в Россию или Белоруссию, а в случае отказа выполнить это требование будет принято решение о конфискации автомобиля.

В СГД отметили, что при этом вернуться из Европы в Россию на автомобиле будет можно, но с одним условием — что он не декларируется как товар и используется только как средство передвижения.

Ранее в Литве заявили о планах конфисковывать въезжающие в страну российские машины в соответствии с новой рекомендацией Еврокомиссии. По словам министра внутренних дел страны Агне Билотайте, контроль за соблюдением правил будет обеспечен таможенными органами страны.

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    Марина Черняк
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