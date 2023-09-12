В Литве пригрозили конфискацией въезжающих в страну российских автомобилей

Министр внутренних дел Литвы: российские машины при въезде в страну конфискуют

В Литве заявили о планах конфисковывать въезжающие в страну российские машины в соответствии с новой рекомендацией Еврокомиссии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство BNS.

По словам министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, контроль за соблюдением правил будет обеспечен таможенными органами страны.

Вице-министр иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене, в свою очередь, пригрозила, что конфисковывать будут как автомобили с российской регистрацией, так и с российскими номерами. Она добавила, что санкции будут распространяться в том числе и на граждан ЕС.

Тем не менее Нелюпшене добавила, что транзитный проезд автомобилей из России в Калининградскую область или из нее будет разрешен, но только при наличии соответствующей визы или другого документа, подтверждающего транзит.

Ранее представитель Европейской комиссии Даниэл Шеридан Ферри заявил, что страны Евросоюза могут не конфисковывать личные вещи граждан России, которые въезжают на территорию ЕС. Тем временем врио руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов назвал запрет на въезд российских туристов в ЕС со своими автомобилями, смартфонами и шампунями «глупостью и полным беспределом».

