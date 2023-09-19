Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:11, 19 сентября 2023Мир

ЕС прокомментировал работу гражданской службы в Армении

Стано: гражданская миссия ЕС в Армении продолжает работу

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Гражданская миссия Европейского союза (ЕС) в Армении продолжает работу на фоне обострения ситуации в Карабахе, и ей ничего не угрожает. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, передает РИА Новости.

«Что касается гражданской миссии в Армении, то она расположена не в Нагорном Карабахе и не рядом с ним, а на армянской стороне международной границы с Азербайджаном. Миссия не находится в опасности, продолжает исполнять свои обязанности», — рассказал политик.

Ранее Министерство обороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий на территории, контролируемой самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой (НКР).

В ответ на начало операции представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил о готовности объединения содействовать диалогу между Арменией и Азербайджаном на фоне начала военной операции Баку.

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    В Ереване протестующие попытались прорваться к зданию правительства

    Байден заявил о пути России к миру на Украине

    МВД Армении обратилось к населению на фоне протестов в Ереване

    Популярный город Азии захотел платить туристам за посещение баров по вечерам

    Лукашенко раскрыл подробности встречи с Путиным

    В США прокомментировали угрозу жизни военным на учениях в Армении

    Россия продвинет на мировой рынок винтовку «Корд»

    В ОКР оценили отказ украинского борца от фото с россиянином на награждении ЧМ

    Россиянку обвинили в отравлении 270 человек после доставки готовой еды

    Убийцу 22 попутчиков в поездах приговорили к длительному сроку в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости