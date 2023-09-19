ЕС прокомментировал работу гражданской службы в Армении

Стано: гражданская миссия ЕС в Армении продолжает работу

Гражданская миссия Европейского союза (ЕС) в Армении продолжает работу на фоне обострения ситуации в Карабахе, и ей ничего не угрожает. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, передает РИА Новости.

«Что касается гражданской миссии в Армении, то она расположена не в Нагорном Карабахе и не рядом с ним, а на армянской стороне международной границы с Азербайджаном. Миссия не находится в опасности, продолжает исполнять свои обязанности», — рассказал политик.

Ранее Министерство обороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий на территории, контролируемой самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой (НКР).

В ответ на начало операции представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил о готовности объединения содействовать диалогу между Арменией и Азербайджаном на фоне начала военной операции Баку.