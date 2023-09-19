Самбурская показала внешность без макияжа

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская показала естественную внешность без косметики. Соответствующие сторис появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

36-летняя знаменитость разместила ролики, в которых примерила осенние покупки. На одном из видео она предстала в коричневом тренче. Звезда также надела черный кожаный плащ. При этом на кадрах видно, что артистка отказалась от макияжа и укладки, а на ее коже отсутствуют внешние дефекты.

«Купила себе винтажный тренч. С казаками идеально. И еще одну штучку», — подписала она публикации.

Ранее в сентябре Самбурская показала тело в одноразовом белье. Актриса разместила серию фото и видео, на которых предстала во время оздоровительных манипуляций в санатории. На одном из снимков звезда лежала в ванной в прозрачном топе лилового оттенка, полиэтиленовой шапочке и зеленых трусах-стрингах.