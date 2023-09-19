Россиянку обвинили в отравлении 270 человек после доставки готовой еды

СКР обвинил директора Greenbox в отравлении 270 человек в Петербурге

В Санкт-Петербурге следователи предъявили обвинение женщине, являющейся директором компании Greenbox, в связи с массовым отравлением людей после употребления готовой еды. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Обвиняемой 1985 года рождения вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи провели осмотр места происшествия для установления причин и условий, которые привели к массовому отравлению людей.

По данным Роспотребнадзора, число отравившихся кулинарной продукцией Greenbox из доставки превысило 270. Составлен протокол о временном запрете деятельности компании на 60 суток.

После ЧП Общественная потребительская инициатива попросила Генпрокуратуру и Роспотребнадзор проверить все российские фирмы по производству и доставке готовой еды, указав на двукратный рост в России числа отравлений за год.