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14:32, 19 сентября 2023Экономика

В России допустили запрет поставок вина из недружественных стран

Глава АВВР Киселев: доля российского вина на отечественном рынке выросла до 60 %

Фото: Kym Ellis / Unsplash

Доля российского вина на отечественном рынке увеличилась примерно до 60 процентов. Об этом на форуме «Вся Россия — 2023» заявил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня», председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев, его слова приводит «Прайм».

По его словам, отрасль развивается очень быстро, и только за прошлый год производители нарастили выпуск вина на 11 процентов. При этом в сегменте игристых вин доля отечественных на рынке достигла 65 процентов, тихих — 55 процентов. Киселев назвал такой показатель «приличным», однако напомнил, что во Франции и Италии местные вина занимают до 80 процентов рынка. «Нам есть куда расти», — подчеркнул глава АВВР.

Он также допустил, что власти могут запретить поставки в страну вин из недружественных стран. Недавно правительство повысило ввозные пошлины на них на 7,5 процента, напомнил он. «Думаю, что мы на этом не остановимся», — сказал Киселев, добавив, что было бы странно, если бы во время Великой Отечественной войны Советский Союз закупал немецкий рислинг.

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«Сейчас почему-то мы считаем, что французское шампанское морально мы можем импортировать в страну. С какой стати? Или калифорнийское красное вино. Я считаю, что абсолютно это невозможно, думаю, что мы добьемся и понимания в этой сфере. Я уверен, что у нас не будет никакого дефицита, у нас есть вина и из дружественных стран, и наше виноделие», — заявил Киселев.

Ранее стало известно, что поставки вина из Грузии в Россию с января по август 2023 года выросли на 22,7 процента в годовом выражении и составили 41,3 тысячи тонн. В денежном выражении показатель достиг 112,1 миллиона долларов. В общем объеме поставок товаров в РФ доля грузинского вина составила почти четвертую часть — 24,2 процента, уточняется в отчете Национальной службы статистики (Geostat).

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