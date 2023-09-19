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15:46, 19 сентября 2023Россия

В Госдуме заявили об угрозе России в действиях Азербайджана в Карабахе

Депутат ГД Затулин: Азербайджан стреляет по армянам, а попадает в Россию

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Эскалация вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе опасна не только для жителей региона, она несет угрозу и для России. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

По словам парламентария, опасности в регионе помимо мирных жителей подвергаются также российские миротворцы, а кроме того действия Азербайджана угрожают положению России на Кавказе.

«Азербайджан стреляет по армянам, а попадает в Москву и Россию. Потому что это часть складывающегося плана по изгнанию не только армян из Нагорного Карабаха, но и России с Кавказа. Это мое глубокое убеждение», — объявил Затулин.

19 сентября в Минобороны Азербайджана проинформировали о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В ведомстве также указали, что были нанесены удары по силам Армении в регионе.

В свою очередь, жители Степанакерта в Нагорном Карабахе сообщили об артобстреле окраин города.

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    Марк Леонов
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