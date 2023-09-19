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14:00, 19 сентября 2023Мир

Правительство Австрии раскритиковали за покупку систем ПВО для защиты от России

Глава АПС Кикль раскритиковал Австрию за покупку систем ПВО для защиты от России

Фото: Isabelle Ouvrard / Globallookpress.com

Глава Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль раскритиковал правительство страны за покупку систем противовоздушной обороны (ПВО) под предлогом защиты от России. Его цитирует ТАСС.

Он указал, что закупаемые системы IRIS-T имеют дальность полета ракет в 50 километров. «Даже не знаю, где должны стоять россияне, чтобы ракеты с дальностью 50 километров были эффективными», — высказался Кикль, указав, что между двумя странами находятся и другие государства, входящие в НАТО, которые «следят за своим воздушным пространством».

ТАСС добавляет, что Австрия намерена закупить восемь немецких комплексов IRIS-T.

Ранее Кикль призвал власти Австрии учитывать мнение граждан, принимая решения по ключевым политическим вопросам, включая антироссийские санкции.

В сентябре экс-глава разведки Австрии Питер Гридлинг предупредил, что к власти в стране по итогам предстоящих в октябре 2024 года выборов может прийти набирающая популярность ультраправая Австрийская партия свободы, связанная с Россией.

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    Антон Похиляк
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