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21:08, 19 сентября 2023Путешествия

Нидерландская авиакомпания отменила рейсы над Азербайджаном

Reuters: авиакомпания KLM отменила пять рейсов над Азербайджаном

Нидерландская авиакомпания KLM 19 сентября отменила рейсы над Азербайджаном из-за ситуации в Нагорно-Карабахском регионе. Об этом сообщает Reuters.

По данным источника, компания должна была выполнить пять рейсов из Нидерландов в азиатские страны. Изначально один из самолетов KLM вылетел в Токио, но затем вернулся в Амстердам.

В заявлении перевозчика говорится, что компания как можно скорее проинформирует клиентов о следующих шагах.

19 сентября Азербайджан сообщил о начале «локальных антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. Баку также закрыл со своей стороны воздушное пространство страны для Армении.

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    Марина Черняк
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