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19:36, 19 сентября 2023Наука и техника

HP представила ноутбук-трансформер

HP выпустила гибридный ноутбук с гибким 17-дюймовым OLED-дисплеем

Фото: HP

Компания HP анонсировала гибридный ноутбук Spectre, имеющий складной дисплей. Об этом сообщает издание Ubergizmo.

Устройство имеет 17-дюймовый гибкий OLED-дисплей, который складывается пополам. Производителем предусмотрена возможность размещения на одной из половинок корпуса физической клавиатуры, благодаря чему диагональ экрана девайса сокращается до 12,3 дюймов.

В HP отметили, что ноутбук можно использовать в качестве планшета или внешнего монитора разрешением 2560х1920 пикселей. Вес HP Spectre с клавиатурой составляет 1,62 килограмм, без нее — 1,35 килограмм.

Модель базируется на десятиядерном процессоре Intel Core i7-1250U, входящим в семейство Alder Lake. Устройство имеет 16 гигабайт оперативной памяти LPDDR5, SSD-накопитель NVMe емкостью 1 терабайт, графический ускоритель Intel Iris XE. Также компьютер получил два разъема Thunderbolt 4 с поддержкой USB Type-C, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Стоимость HP Spectre составляет 4999 долларов, или около 475 тысяч рублей. По словам журналистов, высокая цена ноутбука объясняется уникальной конструкцией и дорогой гибкой матрицей, подобные которой пока что редко применяются в компьютерах.

В сентября источники издания DigiTimes рассказали, что компания Apple представит в 2024 году новый доступный портативный компьютер. Ноутбук получит упрощенный корпус и будет стоить дешевле 1000 долларов, или около 95 тысяч рублей.

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    Андрей Ставицкий
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