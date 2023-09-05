Apple представит дешевый ноутбук

DigiTimes: новый ноутбук Apple дешевле 1000 долларов выйдет в 2024 году

Американская компания Apple представит в 2024 году новый доступный портативный компьютер. Об этом сообщает издание DigiTimes.

Журналисты медиа сослались на отраслевые источники, согласно которым Apple запланировала разработать новую линейку компьютеров. Ноутбуки получат упрощенный корпус и будут стоить дешевле 1000 долларов, или около 97 тысяч рублей. Компания будет позиционировать девайсы как устройства для образовательного сектора и офисных нужд.

Таким образом Apple намерена навязать конкуренцию Google Chromebook и прочим недорогим компьютерам. Компьютеры новой серии будут иметь металлический корпус, но некоторые детали будут изготовлены «из других материалов».

Специалисты сделали такое предположение на основе анализа заказов у компаний Quanta Computer и Foxconn — основных поставщиков Apple. Судя по всему, доступный компьютер выйдет во второй половине 2024 года.

В настоящий момент ноутбуки Apple представлены в двух линейках. Базовые устройства серии MacBook Air продают в США минимум за 999 долларов, продвинутые компьютеры MacBook Pro доступны минимум за 1299 долларов.

В конце июля источники издания DigiTimes рассказали, что корпорация Apple сократила производство 15-дюймовых моделей MacBook Air. Инсайдеры сообщили, что в Apple разочаровались продажами ноутбуков с большим дисплеем.