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15:40, 27 июля 2023Наука и техника

Большой MacBook Air провалился в продаже

DigiTimes: Apple разочаровалась продажами 15-дюймового ноутбука MacBook Air

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Корпорация Apple сократила производство 15-дюймовых моделей MacBook Air. Об этом сообщает издание DigiTimes.

Аналитикам медиа стало известно, что руководители компании оказались крайне разочарованы продажами нового компьютера. По словам инсайдеров, ожидания ноутбука с большим экраном среди потребителей не совпали с фактическим спросом на аппарат.

Источники отметили, что продажи новой 15-дюймовой модели оказались на 50 процентов ниже прогноза Apple. В связи с этим в корпорации приняли решение сократить производство провалившегося портативного компьютера. Инсайдеры не смогли раскрыть данные о продажах девайса и прогноз Apple на модель.

Специалисты DigiTimes подчеркнули, что в Apple ожидали высоких продаж MacBook Air. В компании рассчитывали, что ноутбуком заинтересуются потребители, которые не могут себе позволить дорогой MacBook Pro, но нуждаются в устройстве с большим дисплеем.

Apple представила обновленный MacBook Air на презентации WWDC 2023 5 июня. Девайс с дисплеем 15,3-дюйма, чипом M2, двумя разъемами USB-C и интерфейсом магнитной зарядки MagSafe оценили минимум в 1299 долларов, или около 117 тысяч рублей.

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    Андрей Ставицкий
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