Организаторы концерта «Ленинграда» назвали причины отмены выступления

Организаторы концерта «Ленинграда» заявили, что им впервые не согласовали шоу

Организаторы концерта группы «Ленинград» в «Лужниках», который был запланирован на 16 сентября, назвали причины отмены выступления. Об этом сообщает НСН.

Глава промоутерской компании «SAV Entertainment» Надежда Соловьева заявила, что шоу не удалось согласовать, что, по ее словам, произошло впервые. Конкретных лиц, не допустивших концерт, она называть отказалась.

Своим мнением по поводу отмены концерта поделился политолог Константин Калачев, который заявил, что ни Кремль, ни власти Москвы не причастны к такому решению.

Самая страшная цензура — это самоцензура, такие решения, как правило, принимаются на уровне местных органов власти, все хотят угадать тренд и перестраховаться, чтобы угодить. Я уверен, что и Собянин к этому никакого отношения не имеет, но есть люди, которые решили перестраховаться Константин Калачев политолог

Политолог предположил, что решение об отмене принималось на самом низовом уровне: «Как показывает практика, за такими решениями чаще всего стоит маленький чиновник, который не хочет ни с кем ссориться».

Издание предприняло попытку связаться с главой управы московского района Хамовники, на территории которого находятся «Лужники», однако собеседник агентства бросил трубку после того, как выслушал вопрос.

Ранее лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров назвал организаторов выступления виновными в отмене концерта коллектива.

Об отмене шоу стало известно за два дня до его проведения, 14 сентября.

