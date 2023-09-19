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15:08, 19 сентября 2023Путешествия

Туристка заказала в ресторане лобстера за 20 тысяч рублей и отпустила его в море

Daily Mail: туристка в Италии заказала лобстера за 200 евро и отпустила его

Швейцарская туристка заказала дорогого лобстера в итальянском ресторане только для того, чтобы отпустить его в море. Счастливой историей спасения ракообразного поделилось издание Daily Mail.

Все произошло в роскошном рыбном ресторане Gente di Mare на Сардинии. Неизвестная туристка из Швейцарии ужинала там с мужем и заказала лобстера по-каталонски с лингвини. Паре принесли еще живое ракообразное и взвесили его. Стоимость будущего блюда оценили в 200 евро (20,5 тысячи рублей).

Но женщина пожалела омара и спросила, пострадает ли он, если упадет в воду с высоты. Когда присутствовавшие заверили клиентку в том, что с лобстером ничего не случится, она взяла его голыми руками и осторожно бросила в море, после чего лобстер уплыл. Муж туристки и еще несколько очевидцев сняли это на видео.

Совладелец ресторана Антонио Фазолино (Antonio Fasolino) рассказал, что его тронул поступок гостьи. «Она была очень счастлива и взволнована тем, что смогла осуществить это желание, и мы порадовались вместе с ней», — отметил ресторатор.

Ранее живущая в Европе российская тревел-блогерша приготовила знакомым итальянцам салат оливье и получила массу комплиментов. Гости оценили вкус блюда и постоянно брали добавку.

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    Мария Борисова
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