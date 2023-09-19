Российский завод решил выпускать больше автомобилей

«Автотор»: до конца 2023 года завод планирует запустить сборку пяти новинок

Калининградский завод «Автотор» до конца 2023 года решил запустить сборку пяти новых автомобилей. Таким образом, линейка выпускаемых машин увеличится до 15 моделей, заявил основатель и главный акционер предприятия Владимир Щербаков, его слова приводит агентство «Автостат».

В течение следующего года предприятие планирует увеличить число производимых моделей как минимум до 25-ти, чтобы его продукция присутствовала «практически во всех сегментах» авторынка.

«"Автотор" выпускал до 40 моделей — от бюджетной до самой дорогой. Рынок никогда не проседает параллельно по всем сегментам. Если проседает в бюджетном, то сохраняется у более дорогих. Или наоборот. Поэтому мы снова ставим себе задачи выйти как минимум на 30 моделей и начинать по ним работать. Но локализация у них будет разная», — поделился планами Щербаков.

В июне калининградский завод предложил переделывать подержанные иномарки в электромобили. По словам вице-президента «Автотор Холдинга» и директора по ремоторизации Дмитрия Чемакина, переоборудовать бензиновый автомобиль в электрокар можно в течение трех-пяти дней. Работы обойдутся владельцу в 100 тысяч рублей без учета стоимости запчастей. Лучше всего для замены двигателя на электрический подходят массовые модели автомобилей, которые произвели начиная с 2010 года.

Ранее на калининградском заводе собирали ряд моделей KIA, BMW, Hyundai и FAW, а также грузовики Ford. Однако после начала российской спецоперации на Украине иностранные партнеры разорвали соглашения на контрактную сборку. В результате на предприятии остались сотни недоукомплектованных иномарок, произведенных до 24 февраля 2022 года. У некоторых моделей нет приборной панели и мультимедийной системы, у других отсутствуют элементы внутренней отделки.