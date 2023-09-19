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11:34, 19 сентября 2023Экономика

Российский завод решил выпускать больше автомобилей

«Автотор»: до конца 2023 года завод планирует запустить сборку пяти новинок

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Калининградский завод «Автотор» до конца 2023 года решил запустить сборку пяти новых автомобилей. Таким образом, линейка выпускаемых машин увеличится до 15 моделей, заявил основатель и главный акционер предприятия Владимир Щербаков, его слова приводит агентство «Автостат».

В течение следующего года предприятие планирует увеличить число производимых моделей как минимум до 25-ти, чтобы его продукция присутствовала «практически во всех сегментах» авторынка.

«"Автотор" выпускал до 40 моделей — от бюджетной до самой дорогой. Рынок никогда не проседает параллельно по всем сегментам. Если проседает в бюджетном, то сохраняется у более дорогих. Или наоборот. Поэтому мы снова ставим себе задачи выйти как минимум на 30 моделей и начинать по ним работать. Но локализация у них будет разная», — поделился планами Щербаков.

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В июне калининградский завод предложил переделывать подержанные иномарки в электромобили. По словам вице-президента «Автотор Холдинга» и директора по ремоторизации Дмитрия Чемакина, переоборудовать бензиновый автомобиль в электрокар можно в течение трех-пяти дней. Работы обойдутся владельцу в 100 тысяч рублей без учета стоимости запчастей. Лучше всего для замены двигателя на электрический подходят массовые модели автомобилей, которые произвели начиная с 2010 года.

Ранее на калининградском заводе собирали ряд моделей KIA, BMW, Hyundai и FAW, а также грузовики Ford. Однако после начала российской спецоперации на Украине иностранные партнеры разорвали соглашения на контрактную сборку. В результате на предприятии остались сотни недоукомплектованных иномарок, произведенных до 24 февраля 2022 года. У некоторых моделей нет приборной панели и мультимедийной системы, у других отсутствуют элементы внутренней отделки.

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    Вячеслав Агапов
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