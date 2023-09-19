Российские истребители отработали перехват крылатой ракеты условного противника

Над Чукоткой два МиГ-31 отработали перехват крылатой ракеты условного противника

Российские истребители МиГ-31 отработали перехват крылатой ракеты условного противника в небе над Чукоткой. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«Для перехвата крылатых ракет-мишеней с аэродрома Анадырь были подняты два дежурных истребителя МиГ-31. Их экипажи уничтожили воздушные цели, применив ракеты класса "воздух-воздух"», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что самолеты вернулись на аэродромы базирования после выполнения поставленных задач.

Истребители уничтожили крылатые ракеты условного противника в рамках тактического учения сил Тихоокеанского флота «Финвал-2023» под руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирала Николая Евменова. Учения проходят в акватории Чукотского и Берингова морей, а также на полуострове Чукотка.

Ранее силы Черноморского флота (ЧФ) провели учения, в ходе которых отработали ракетные стрельбы по судну-мишени в акватории Черного моря. В учениях задействовали противокорабельные ракеты берегового базирования «Уран», а также ракеты морского и воздушного базирования «Москит» и «Х-31А».