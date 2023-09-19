Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:44, 19 сентября 2023Из жизни

Собака вернулась к хозяевам через 12 лет после исчезновения

В США пес вернулся домой через 12 лет после исчезновения

Кадр: 12News / Youtube

Потерявшаяся собака вернулась домой к хозяевам спустя 12 лет. Об этом пишет Fox News.

Псу по кличке Миньон породы бишон-фризе было всего три года, когда Скип и Рали Крандалл из штата Аризона, США, взяли его в семью в 2011 году. Их троим детям в то время было по 8, 10 и 12 лет. Как-то калитку на заднем дворе случайно оставили открытой, и Миньон вместе с еще одной собакой сбежали. Второй пес вскоре вернулся, но Миньона так и не смогли найти.

Крандаллы обошли все приюты для животных в штате Аризона, расклеивали объявления в округе, но все было безрезультатно. Исчезновение игривого пса стало для детей настоящей потерей.

В сентябре Рали Крандалл внезапно начала получать звонки и сообщения с неизвестного номера. Оказалось, что связаться с Крандаллами пыталась офицер службы по контролю за животными из округа Марикопа Алисса Сэнфорд. Она выехала на вызов после звонка о бездомной собаке, бродящей по округе, а когда стала осматривать пса, обнаружила, что у него есть чип. Она нашла Миньона в базе потерянных животных и вскоре разыскала контакты его хозяев.

Материалы по теме:
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017

Сэнфорд сама привезла 15-летнего Миньона домой. Как только он понял, куда приехал, он начал радоваться и вести себя как щенок. Пес узнал своих хозяев, и воссоединение прошло успешно.

Ранее сообщалось о кошке из австралийского города Виндзор, которая сбежала из дома и вернулась к хозяевам через 11 лет после своего исчезновения. Оказалось, что Люси жила у пожилой женщины всего в пяти минутах езды от дома Симпсонов.

Что думаешь? Оцени!
    Антонина Черташ
    Обсудить
    Последние новости

    В Ереване протестующие попытались прорваться к зданию правительства

    Байден заявил о пути России к миру на Украине

    МВД Армении обратилось к населению на фоне протестов в Ереване

    Популярный город Азии захотел платить туристам за посещение баров по вечерам

    Лукашенко раскрыл подробности встречи с Путиным

    В США прокомментировали угрозу жизни военным на учениях в Армении

    Россия продвинет на мировой рынок винтовку «Корд»

    В ОКР оценили отказ украинского борца от фото с россиянином на награждении ЧМ

    Россиянку обвинили в отравлении 270 человек после доставки готовой еды

    Убийцу 22 попутчиков в поездах приговорили к длительному сроку в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости