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14:42, 19 сентября 2023Бывший СССР

В МИД высказались о действиях Азербайджана до антитеррористической операции

Захарова: Азербайджан не предупредил заблаговременно российских миротворцев

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Баку не предупреждал заблаговременно российских миротворцев о планах провести антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Это не соответствует действительности. Информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий», — сказала она.

19 сентября МО Азербайджана проинформировало о начале в регионе локальных антитеррористических мероприятий. Операцию объясняют «пресечением широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе».

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    Алевтина Запольская
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