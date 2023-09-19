В Paint появится функция из Photoshop

XDA: в редакторе Paint в Windows 11 появится функция редактирования слоев

Встроенная в Windows 11 программа Paint получит функцию профессиональных графических редакторов. Об этом сообщает издание XDA.

Журналисты медиа обнаружили новые опции приложения в бета-версии Windows 11 под номером 11.2308.18.0. В программе нашли новый раздел «Слои», который позволяет работать с несколькими слоями изображения и редактировать их отдельно друг от друга. Пользователи смогут настроить уровень прозрачности отдельного слоя, удалить или объединить их.

По словам авторов издания, таким образом базовая программа для работы с изображениями станет похожей на профессиональные графические редакторы — например, Adobe Photoshop. «Эта функция не заменит Photoshop, но будет полезна обычным пользователям», — отметили журналисты.

В материале говорится, что в настоящий момент Microsoft тестирует новую версию графического редактора. Скорее всего, она будет доступной для всех пользователей Windows 11 в течение нескольких недель или месяцев.

В начале сентября во встроенной в Windows 11 программе Paint появились инструменты для продвинутого редактирования изображений. В частности, в приложении обнаружили функцию автоматического удаления фона.