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17:33, 19 сентября 2023Мир

МИД ФРГ призвал Азербайджан прекратить военные действия в Нагорном Карабахе

Глава МИД Германии Бербок призвала Азербайджан прекратить военные действия

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Азербайджан прекратить военные действия в Нагорном Карабахе и сесть за стол переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

«Азербайджан должен немедленно прекратить обстрелы и вернуться за стол переговоров», — заявила Бербок в кулуарах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Защита мирных жителей Нагорного Карабаха является на данный момент главной задачей, уточнила министр, добавив, что «это также задача российских солдат, дислоцированных там».

Правительство Германии поддерживает переговоры, проводимые под руководством Европейского союза, сказала глава МИД ФРГ. В последние несколько дней между ЕС и США с Арменией и Азербайджаном велись интенсивные дискуссии по вопросам деэскалации ситуации.

Ранее Европейский союз заявил о готовности содействовать диалогу между Арменией и Азербайджаном на фоне начала военной операции Баку в Нагорном Карабахе (Арцахе).

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    Дарья Балацкая
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