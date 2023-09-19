В России последователь Тесака пропал после нападения мигрантов

Житель Волгограда пропал после нападения мигрантов

В Волгограде местный житель пропал после нападения мигрантов. Об этом сообщает сетевое издание «В1.ру».

Ранее было опубликовано видео, где к молодому человеку, который одобрительно высказывался о деятельности осужденного за разжигание межнациональной вражды Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак, ворвалась толпа иностранцев.

Россиянин перестал выходить на связь вечером 18 сентября. Перед этим он опубликовал сообщение, в котором указал, что «следаки» везут его в участок.

Издание направило запрос о судьбе горожанина в региональный главк МВД. На момент публикации материала ответа на него не поступило.

Мигранты ворвались в компьютерный клуб, в котором работал мужчина. Незадолго до этого он опубликовал видео, снятое во время« сафари на педофила» с иностранцем, который якобы вел переписку с мальчиком.

Ранее в Московской области мигранты толпой избили поздоровавшегося с ними подростка. По словам мальчика, он принял сидевших на скамейке людей за знакомых и помахал им рукой.