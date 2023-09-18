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16:45, 18 сентября 2023Россия

В России мигранты толпой напали на последователя Тесака и попали на видео

В Волгограде мигранты толпой избили последователя Тесака и попали на видео

В Волгограде мигранты толпой избили горожанина, ворвавшись к нему на работу. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовало сетевое издание «В1.ру».

На кадрах видно, что к стойке администратора компьютерного клуба подходят несколько человек. Затем один из них приближается к молодому человеку с бритой головой и после непродолжительной перепалки бьет россиянина в лицо. Затем один из пришедших распыляет в помещении неизвестный аэрозоль.

Иностранцы пришли в компьютерный клуб якобы с целью отомстить за еще одного мигранта, говорится в статье. Горожанин, на которого было совершено нападение, придерживается националистических взглядов и одобряет деятельность осужденного за разжигание межнациональной вражды Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак.

Издание сообщает, что незадолго до инцидента волгоградец выложил в сеть ролик с мигрантом, которого якобы он поймал на переписке с несовершеннолетним мальчиком. Похожие «сафари на педофилов» ранее организовывал и Тесак.

После нападения россиянин сообщил, что не станет обращать в полицию по факту нападения на него. Свои отношения с мигрантами горожанин описал как нормальные. «Я плохо отношусь только к тем, кто нарушает законы Российской Федерации», — уточнил он.

Ранее в Подмосковье мигранты избили поздоровавшегося с ними подростка. Пострадавший объяснил, что принял сидевших на лавке людей за знакомых и помахал им рукой. Поняв, что ошибся, мальчик извинился за свои действия, но это не помогло ему избежать нападения.

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    Алан Босиков
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