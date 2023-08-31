Под Москвой мигранты толпой напали на поздоровавшегося с ними подростка

Mash: в Подмосковье мигранты избили по ошибке поздоровавшегося с ними подростка

В подмосковном Одинцове мигранты толпой избили по ошибке поздоровавшегося с ними 14-летнего подростка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам пострадавшего — перспективного вратаря местной футбольной команды, — по дороге домой после игры он увидел на улице компанию мужчин. Приняв из за своих знакомых, мальчик помахал им рукой. Когда стало ясно, что он обознался, спортсмен извинился за свои действия, но это не помогло ему избежать нападения.

Мать футболиста сообщила, что у ее сына было несколько рассечений, а лицо и одежда подростка были залиты кровью. Спортсмен и его родители написали заявление в полицию, начались поиски напавших на подростка.

Ранее в подмосковном Нахабине 20-летний гражданин Таджикистана напал на совершавшую пробежку девушку. Свои действия он объяснил тем, что хотел «уберечь ее от греха», которым, по его мнению, является ношение женщинами облегающей спортивной одежды. В отношении мигранта открыли два уголовных дела: о хулиганстве и возбуждении ненависти либо вражды. На время предварительного расследования его поместили в следственный изолятор.