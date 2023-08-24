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11:36, 24 августа 2023Силовые структуры

В отношении избившего девушку из-за шорт мигранта возбудили еще одно дело

В Подмосковье следователи возбудили еще одно дело против агрессивного мигранта

Кадр: Telegram-канал Mash

В Красногорске следователи возбудили еще одно уголовное дело в отношении мигранта, избившего жительницу ЖК «Красногорский» во время утренней пробежки из-за шорт. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГСУ СК по Московской области.

Мужчину подозревают в совершении преступления экстремистского характера по статье 282 («Возбуждение ненависти либо вражды»).

Утром 23 августа в подмосковном Нахабино мигрант ударил совершавшую пробежку девушку в шортах и футболке. Он якобы сделал это из-за одежды россиянки.

Девушка написала заявление в полицию, и через несколько часов нападавшего задержали. Он оказался мигрантом, работающим в местной управляющей компании. Молодой человек пояснил полицейским, что прибыл в Россию на заработки, а девушку избил ради ее спасения от греха. Позже стало известно, что у него ранее диагностировали шизофрению.

Член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов заявил, что избиение мигрантом россиянки произошло на почве религиозной ненависти. «Это не хулиганство, не просто хулиганство. Это действия, которые были мотивированы религиозной и национальной ненавистью. Должна быть правильная оценка», — сказал Кабанов.

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    Варвара Митина
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