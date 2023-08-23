Избивший девушку под Москвой из-за шорт мигрант объяснил свой поступок

Избивший девушку под Москвой из-за шорт мигрант заявил, что спас ее от греха

МВД России показало на видео допрос 20-летнего гражданина Таджикистана, который избил девушку в подмосковном Нахабино из-за длины шорт. Запись «Ленте.ру» предоставили в ведомстве.

Молодой человек пояснил полицейским, что прибыл в Россию на заработки, а девушку избил ради ее спасения от греха.

О нападении мужчины на жительницу Нахабино сообщалось ранее 23 августа. После удара неизвестный скрылся. По факту инцидента проверку поручил провести председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В отношении мигранта возбуждено уголовное дело по статье о побоях.

Пострадавшая рассказала, что во время пробежки мигрант преградил ей путь. Изначально она подумала, что тот намеревается что-то спросить. Однако молодой человек стал кричать и сыпать оскорблениями.

Заподозрив неладное, россиянка попыталась отойти. В это время мигрант схватил ее за руку и ударил в лицо. Девушка сумела отбежать, однако молодой человек преследовал ее до тех пор, пока на происходящее не обратил внимание один из прохожих. После происшествия девушка сняла побои и написала заявление в полицию.