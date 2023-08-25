Избившего девушку из-за шорт мигранта арестовали

Суд арестовал на месяц мигранта, избившего девушку из-за шорт в Подмосковье

В Подмосковье суд арестовал на месяц 20-летнего мигранта, который избил в Нахабино девушку из-за шорт. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина пробудет под стражей до 23 сентября. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Утром 23 августа гражданин Таджикистана напал на жительницу подмосковного города, которая в футболке и шортах была на пробежке. На допросе он заявил, что таким образом спас девушку от греха. Позже стало известно, что у него диагностирована шизофрения.