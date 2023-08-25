Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:14, 25 августа 2023Силовые структуры

Избившего девушку из-за шорт мигранта арестовали

Суд арестовал на месяц мигранта, избившего девушку из-за шорт в Подмосковье

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Подмосковье суд арестовал на месяц 20-летнего мигранта, который избил в Нахабино девушку из-за шорт. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина пробудет под стражей до 23 сентября. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Утром 23 августа гражданин Таджикистана напал на жительницу подмосковного города, которая в футболке и шортах была на пробежке. На допросе он заявил, что таким образом спас девушку от греха. Позже стало известно, что у него диагностирована шизофрения.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости

    Песков назвал ложью слухи о причастности Кремля к гибели Пригожина

    Уборщица раскрыла простой способ вернуть белизну носкам

    Путин провел совещание с Совбезом

    Эксперт рассказал о способной обезопасить вертолеты ракете

    В Кремле прокомментировали поездку Путина на саммит G20 в Индию

    Журналистка из США увидела намек на гибель Пригожина в одежде мужа Скабеевой

    В Кремле ответили на вопрос о судьбе ЧВК «Вагнер»

    Песков рассказал о предстоящей встрече Путина и Эрдогана

    Перед крушением Пригожина просили вызвать в суд по делу об отравлении детей

    ФАС начала проверку жалоб на платную раздачу интернета со смартфонов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости