ПСЖ обыграл дортмундскую «Боруссию» в первом туре Лиги чемпионов

ПСЖ победил «Боруссию», а «Барселона» разгромила «Антверпен» в Лиге чемпионов

Французский ПСЖ одержал победу над дортмундской «Боруссией» в матче первого тура Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в рамках группы F прошла в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс» и завершилась со счетом 2:0. На 49-й минуте счет открыл нападающий Килиан Мбаппе, реализовав пенальти. На 58-й минуте преимущество команды увеличил защитник Ашраф Хакими.

В группе H каталонская «Барселона» разгромила бельгийский «Антверпен» со счетом 5:0. Голами отметились полузащитники Жоау Феликс (дубль) и Гави, а также нападающий Роберт Левандовски. Кроме того, автоголом отличился защитник Йелле Батай.

В следующем туре ПСЖ на выезде сыграет с английским «Ньюкаслом», а «Боруссия» примет итальянский «Милан». «Барселона» в гостях встретится с «Порту», а «Антверпен» дома сыграет с «Шахтером». Встречи пройдут 4 октября.