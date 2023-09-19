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16:48, 19 сентября 2023Россия

В Петербурге почти в два раза выросла заболеваемость COVID-19

За неделю в Санкт-Петербурге выявили 1130 случаев коронавируса

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Санкт-Петербурге почти в два раза выросла заболеваемость COVID-19. Это следует из данных, опубликованных федеральным штабом по борьбе с распространением инфекции.

Согласно статистике, за неделю, с 11 по 17 сентября, в Петербурге выявили 1130 случаев коронавируса, 107 человек госпитализировали, еще 652 горожанина выздоровели. Летальных случаев за этот период не было. При этом с 4 по 10 сентября в городе зафиксировали 638 заболевших.

По информации оперштаба, по всей России заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 48 процентов.

Ранее вирусолог Георгий Викулов спрогнозировал приход тройной эпидемии. По его словам, новый вариант коронавируса «пирола» активно распространяется на европейском континенте, вызывая подъем заболеваемости. В России рост новых случаев заболевания может совпасть с приходом гриппа и других респираторных вирусных инфекций.

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В свою очередь, вирусолог Виктор Ларичев счел маловероятным возвращение жестких ограничений из-за роста заболеваемости COVID-19 в России. По его словам, статистика будет напоминать волну омикрон-штамма, но с меньшим числом пациентов. Специалист добавил, что иммунитет россиян уже знает, как отвечать инфекции.

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    Константин Лысяков
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