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12:44, 19 сентября 2023Россия

В России оценили вероятность возвращения жестких ограничений из-за COVID-19

Вирусолог Ларичев счел маловероятным введение жестких ограничений из-за COVID-19

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Возвращение жестких ограничений из-за роста заболеваемости COVID-19 в России маловероятно. Ситуацию с коронавирусом оценил вирусолог Виктор Ларичев в беседе с «Говорит Москва».

По его словам, рост заболевших будет напоминать волну омикрон-штамма, но с меньшим числом пациентов. Ларичев считает, что ограничения по аналогичные периоду первых волн коронавируса вводиться не будут. «Локальные ограничения вводит не Роспотребнадзор, а вводят местные организации. Если в школе будет количество учеников заболевших больше какого-то процента, карантин будет в школе. Но такое было и раньше», — объяснил он.

Ларечев положительно отнесся к тому, что Роспотребнадзор начал готовиться к новой волне COVID-19. Он также добавил, что иммунитет уже знает, как отвечать инфекции.

Говоря о новом варианте коронавируса «пирола», вирусолог предположил, что он будет переноситься в легкой форме, напоминающей простуду, но утверждать об этом пока рано. «Единственное, что можно сказать, — что он, наверное, сильно отличается от первых, от "дельты", например, и, очевидно, от "омикрона"», — считает специалист.

Ранее федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что за неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 48 процентов. По его данным, с 11 по 17 сентября в России госпитализировали 1973 человека. Большая часть из них пришлась на Москву, где в больницы попали 590 человек.

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До этого сообщалось, что в Москве возобновил работу ковид-госпиталь. В столичном депздраве «Ленте.ру» подтвердили эту информацию и подчеркнули, что открытие объекта является плановым.

Кроме того, московских врачей обязали принимать пациентов в масках и перчатках. Каким образом регламентируется возвращение ношения масок для врачей — устной рекомендацией или письменным распоряжением, не уточняется.

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    Константин Лысяков
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