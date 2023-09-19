Баку заявил о готовности встретиться с армянами в Карабахе

В Баку заявили о готовности встретиться с армянами Карабаха после их разоружения

Азербайджанские власти готовы встретиться с армянами Карабаха только после их разоружения. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает Reuters.

«Баку будет готов к переговорам с карабахскими армянами только после того, как они поднимут белый флаг и разоружатся», — цитирует его агентство.

По словам помощника президента, азербайджанская сторона не имеет военных задач в Армении. Гаджиев также назвал намерением Баку «закрыть главу вражды и конфронтации». Он отметил, что Азербайджан больше не может мириться с наличием на своей территории вооруженных сил и структуры, бросающей вызов безопасности страны.

Утром 19 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Позднее жители Степанакерта в Карабахе заявили об артобстреле окраин города.