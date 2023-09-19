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15:56, 19 сентября 2023Интернет и СМИ

Обруганный за слова о Константиновке журналист высказался о «русской пропаганде»

Репортер Bild Репке попросил не называть «русскими пропагандистами» журналистов

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке, обруганный в сети за заявления о том, что упавшая в Константиновке в ДНР ракета прилетела с северо-запада, то есть с находящейся под контролем Украины территории, прокомментировал статью The New York Times, авторы которой сделали аналогичные выводы. О материале американских коллег он высказался в публикации в соцсети X (бывшая Twitter).

Репке заявил, что не нуждается в извинениях за критику его высказываний об ударе по Константиновке. «Но было бы мило, если бы люди перестали называть "русскими пропагандистами" журналистов, когда их анализ, основанный на фактах, не приводит к результатам, которые эти люди хотят видеть», — высказался репортер.

Он также отметил, что расследование The New York Times полностью подтверждает его слова об ударе по Константиновке. «Ракета прилетела с северо-запада», — указал журналист. При этом, по словам Репке, когда он в начале сентября рассказал об этом в X, его раскритиковали и оскорбили тысячи людей.

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Сегодня

Американская газета The New York Times 18 сентября опубликовала итоги расследования удара по рынку в Константиновке. Авторы материала пришли к выводу, что взрыв, вероятно, был вызван попаданием ракеты Вооруженных сил Украины, выпущенной из установки противовоздушной обороны «Бук». В материале отмечается, что атака могла произойти «в результате трагической ошибки».

Рынок в Константиновке, находящийся в подконтрольной украинским военным части ДНР, попал под ракетный обстрел 6 сентября. По данным украинской стороны, 32 человека пострадали. Еще 17 человек спасти не удалось. Владимир Зеленский утверждал, что удар по рынку нанесли ВС России. Однако Юлиан Репке, изучив видео с камеры наблюдения, выразил уверенность в том, что ракета прилетела с северо-запада — то есть с находящейся под контролем Украины территории.

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    Олег Давыдов
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