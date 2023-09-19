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03:46, 19 сентября 2023Интернет и СМИ

На Западе расследовали подробности удара по Константиновке в ДНР

NYT: взрыв в Константиновке вызван попаданием ракеты ВСУ, выпущенной из «Бука»
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Западное издание New York Times опубликовало расследование, в котором выяснило подробности удары по рынку в Константиновке Донецкой области. Журналисты пришли к выводу, что взрыв, вероятно, был вызван попаданием ракеты Вооруженных сил Украины, выпущенной из установки противовоздушной обороны (ПВО) «Бук».

Они изучили свидетельства очевидцев, фрагменты поражающих элементов и следы на местности как свидетельства пуска.
В публикации отмечается, что сразу после удара украинские власти пытались не допустить репортеров в пострадавший район, однако позже им удалось туда попасть и собрать части использованного вооружения.

Авторы публикации отметили, что не располагают данными, каким образом украинская ракета, возможно, взорвалась в Константиновке. Они допустили, что она могла отклониться от курса из-за сбоя в электронике или повреждения направляющих частей при пуске.

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Журналисты NYT заявили, что попадание произошло, по всей видимости, в ходе боев в соседних районах. Кадры с камер наблюдения, по данным газеты, демонстрируют, что ракета прилетела с территорий, находящихся под контролем Украины. Так, в момент приближения ракеты несколько прохожих одновременно поворачиваются в сторону камеры, то есть в направлении украинской территории. Также отражение ракеты видно в нескольких автомобилях, что говорит о ее движении с северо-запада. Об этом говорят также воронка от взрыва и вызванные повреждения, пишет издание со ссылкой на экспертов в области взрывчатых веществ.

Также репортеры утверждают, что имеют доказательства запуска двух ракет ВСУ класса «земля-воздух» в направлении линии фронта из города Дружковка, который находится в 15 минутах к северо-западу от Константиновки. Очевидцы сообщили изданию, что видели ракеты, летящие в сторону пострадавшего в дальнейшем населенного пункта.

Журналисты отмечают, что время запуска ракет совпадает со взрывом в Константиновке. Спутниковые кадры также подтверждают новые следы ракетных пусков в поле на окраине Дружковки.

Кроме того, репортеры измерили отверстия от поражающих элементов на месте взрыва и делали вывод, что они соответствуют по размеру и форме ракете 9M38, используемой в комплексах «Бук». Это подтвердили на условиях анонимности два эксперта по утилизации боеприпасов.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что видеозаписи, на которых зафиксирован удар по центральному рынку в городе Константиновка в ДНР свидетельствуют о запуске ракеты с позиций ВСУ.

До этого эксперт немецкого издания Bild Юлиан Репке поставил под сомнение версию президента Украины Владимира Зеленского о том, что удар был нанесен Вооруженными силами России. По его словам, ракета прилетела с северо-запада, то есть с находящейся под контролем Украины территории.

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    Марина Совина
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