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15:34, 7 сентября 2023Интернет и СМИ

Эксперты поставили под сомнение версию Зеленского об ударе по Константиновке

Автор Bild Репке: удар по Константиновке нанесли с подконтрольной ВСУ территории
СюжетРакетные удары по Украине:
Владимир Зеленский (в центре)

Владимир Зеленский (в центре). Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Военный эксперт немецкого издания Bild Юлиан Репке поставил под сомнение версию президента Украины Владимира Зеленского о том, что удар по центральному рынку в Константиновке был нанесен Вооруженными силами Российской Федерации (ВС РФ). Свой комментарий он опубликовал в соцсети X (бывшая Twitter).

Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что удар по центральному рынку в Константиновке нанесли ВС РФ.

В действительности удар по рынку мог быть нанесен американской высокоскоростной противолокационной ракетой AGM-88 HARM, запущенной с подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории. Об этом свидетельствуют материалы с камер наблюдения, установленных на рынке в Константиновке.

Репке заявил, что удар по центральному рынку Константиновки был нанесен с северо-запада, то есть с территории, которая находится под контролем Украины. Аналогичное мнение выразили аналитики Telegram-канала «Военный Осведомитель». Кроме того, в Минобороны России неоднократно подчеркивали, что не наносят ударов по гражданским объектам.

Сообщение Зеленского о том, что ракетный удар по центральному рынку в Константиновке был нанесен ВС РФ, широко распространилось в российских СМИ и соцсетях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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    Олег Давыдов
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