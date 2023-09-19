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16:54, 19 сентября 2023Наука и техника

Наземную инфраструктуру для РОС модернизируют

«Роскосмос»: РКС модернизируют наземную инфраструктуру для РОС

Фото: РКС

Холдинг «Российские космические системы» (РКС) завершает модернизацию наземного комплекса средств измерений, сбора и обработки информации, предназначенного для обеспечения запусков с космодрома Восточный ракет космического назначения семейства «Ангара». Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Отмечается, что носители будут использоваться, в частности, для выведения модулей перспективной Российской орбитальной станции (РОС), а также будущих пилотируемых и грузовых космических кораблей. Развертываемая инфраструктура включает в себя Восточный командно-измерительный пункт и строящийся трассовый измерительный пункт на острове Сахалин.

«По планам создания новой орбитальной станции пуск ракет-носителей с Восточного будет производиться на наклонение 97 градусов, то есть в направлении Северного полюса Земли. Для этого на широте Полярного круга планируется построить дополнительный трассовый измерительный пункт в районе поселка Тикси в Якутии», — добавил заместитель гендиректора — генеральный конструктор РКС по наземным системам и комплексам Максим Щербаков.

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В августе генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко заявил, что разработка эскизного проекта тяжелой ракеты семейства «Ангара» для запуска модулей перспективной РОС завершена.

В мае в сообщении Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» говорилось, что перспективная РОС станет портом в рамках лунной программы.

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    Иван Потапов
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