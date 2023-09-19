США добавили в санкционные списки три российские компании

В санкционные списки США попали «Дельта-Аэро», «Аэросила» и АО «ОДК-Стар»

Власти США расширили список российских компаний, которые попадают под санкции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского Минфина.

Речь идет о техническом центре «Дельта-Аэро», компании «Аэросила» и АО «ОДК-Стар». Эти организации американская сторона называет поставщиками и подрядчиками иранской госкомпании Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), которая производит беспилотники. «Продолжающееся преднамеренное распространение Ираном своих БПЛА позволяет России, ее доверенным лицам на Ближнем Востоке и другим дестабилизирующим субъектам подрывать глобальную стабильность», — заявил заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон.

С 2022 года HESA использовала название Shahin Co. в контрактах с зарубежными поставщиками, очевидно пытаясь обойти санкции США и экспортный контроль, заметили в американском ведомстве. В публикации говорится, что российские компании поставляли иранской компании пропеллеры и шины, а также проводили для нее наземные и летные испытания и имели контракты на капитальный ремонт Ан-140.

Ранее в сентябре США также расшили санкционный список. Тогда в него попали более 20 физических лиц и несколько десятков предприятий. В их число вошли такие компании, как «Автодор», «АвтоВАЗ», «Москвич», «Соллерс», «Трансмашхолдинг» и НПО «Сатурн». Также под ограничениями оказались оборонные предприятия: 61-й, 71-й и 72-й авторемонтные заводы, а также Ульяновский патронный завод, Ростовский институт радиосвязи и другие компании.