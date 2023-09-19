Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:19, 19 сентября 2023Экономика

США добавили в санкционные списки три российские компании

В санкционные списки США попали «Дельта-Аэро», «Аэросила» и АО «ОДК-Стар»

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Власти США расширили список российских компаний, которые попадают под санкции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского Минфина.

Речь идет о техническом центре «Дельта-Аэро», компании «Аэросила» и АО «ОДК-Стар». Эти организации американская сторона называет поставщиками и подрядчиками иранской госкомпании Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), которая производит беспилотники. «Продолжающееся преднамеренное распространение Ираном своих БПЛА позволяет России, ее доверенным лицам на Ближнем Востоке и другим дестабилизирующим субъектам подрывать глобальную стабильность», — заявил заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон.

С 2022 года HESA использовала название Shahin Co. в контрактах с зарубежными поставщиками, очевидно пытаясь обойти санкции США и экспортный контроль, заметили в американском ведомстве. В публикации говорится, что российские компании поставляли иранской компании пропеллеры и шины, а также проводили для нее наземные и летные испытания и имели контракты на капитальный ремонт Ан-140.

Ранее в сентябре США также расшили санкционный список. Тогда в него попали более 20 физических лиц и несколько десятков предприятий. В их число вошли такие компании, как «Автодор», «АвтоВАЗ», «Москвич», «Соллерс», «Трансмашхолдинг» и НПО «Сатурн». Также под ограничениями оказались оборонные предприятия: 61-й, 71-й и 72-й авторемонтные заводы, а также Ульяновский патронный завод, Ростовский институт радиосвязи и другие компании.

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости

    В Ереване протестующие попытались прорваться к зданию правительства

    Оценено влияние запрета льготной ипотеки без прописки на стоимость жилья

    Пентагон заявил о намерении ВСУ продолжать бои зимой

    Байден призвал к ускорению климатического кризиса

    Два человека пострадали из-за взрыва на автозаправке в российском регионе

    Роспотребнадзор ответил на вопрос о коронавирусных ограничениях

    Драка в столичном автобусе попала на видео

    Серийный отравитель в подмосковных электричках получил 22,5 года

    США добавили в санкционные списки три российские компании

    Заразившийся коронавирусом уборщик покашлял на коллег и попал за решетку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости