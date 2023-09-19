В Белгородской области сработала система ПВО

Белгородский губернатор Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам представителя властей, система ПВО сработала в Белгородском районе области. В результате на подлете к городу был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.

Ранее в результате обстрела со стороны Украины в селе Глотово Белгородской области была повреждена линия электропередачи. Без света также осталось соседнее село Безымено. Власти региона сообщили о проведении работ по восстановлению электроснабжения населенных пунктов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.