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14:10, 19 сентября 2023Россия

В Белгородской области сработала система ПВО

Белгородский губернатор Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам представителя властей, система ПВО сработала в Белгородском районе области. В результате на подлете к городу был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.

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Ранее в результате обстрела со стороны Украины в селе Глотово Белгородской области была повреждена линия электропередачи. Без света также осталось соседнее село Безымено. Власти региона сообщили о проведении работ по восстановлению электроснабжения населенных пунктов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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