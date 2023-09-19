Байден призвал к ускорению климатического кризиса

Байден оговорился, призвав к сотрудничеству для ускорения климатического кризиса

Президент США Джо Байден вновь оговорился, призвав к ускорению климатического кризиса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы можем работать с Китаем по вопросам, представляющим общий интерес. Ни в какой сфере это не является более критичным, чем в вопросе ускорения климатического кризиса», — сказал он.

После этого он поправил себя, уточнив, что имел в виду замедление климатического кризиса.