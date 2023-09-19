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16:57, 19 сентября 2023Бывший СССР

Кремль призвал Армению и Азербайджан следовать договоренностям

Песков призвал Армению и Азербайджан следовать трехсторонним документам

Фото: Umit Bektas / Reuters

В Кремле призывают Армению и Азербайджан следовать трехсторонним документам, подписанным Ереваном, Баку и Москвой в 2020 и 2021 годах. Об этом высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

Комментируя начатую 19 сентября Азербайджаном военную операцию в Нагорном Карабахе, Песков указал, что те договоренности являются «единственной субстантивной базой», и все стороны должны следовать их положениям.

При этом Песков указал, что стоит принять во внимание и «новые реалии» — признание Арменией территории Азербайджана по состоянию на 1991 год.

«Главное — это убедить и Ереван, и Баку отказаться от силовых методов и сесть за стол переговоров», — добавил Песков.

19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило о начале «локальных антитеррористических мероприятий» на территории, контролируемой самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой. Ереван при этом опроверг наличие своих военных в Карабахе.

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    Антон Похиляк
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