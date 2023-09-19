Слоны сбежали из национального парка одной страны из-за глобального потепления

Bloomberg: засуха в Зимбабве заставила слонов эмигрировать в соседнюю Ботсвану

Крупнейший национальный парк Зимбабве Хванге зафиксировал самую крупную миграцию диких животных в соседнюю Ботсвану за последние четыре года из-за нехватки воды в водоемах. Об этом пишет Bloomberg.

В находящимся в провинции Северный Матабелеленд парке площадью 14 тысяч квадратных километров с ноября по март выпало мало осадков, рассказал представитель Управления парков и дикой природы Зимбабве Тинаше Фараво. По его словам, парк покидают не только слоны, но и буйволы, а также многие другие животные. Фарано отметил, что в настоящее время пересушено большинство естественных водоемов национального парка.

Миграция может привести к росту числа столкновений между людьми и животными, поскольку последние, перемещаясь, будут проходить через населенные пункты. По данным Департамента метеорологических служб, засуха, вероятно, сохранится из-за явления Эль-Ниньо. Оно будет способствовать снижению количества осадков к концу года.

Популяция слонов в Ботсване составляет более 130 тысяч особей и является самой большой в мире. На втором месте по количеству слонов — Зимбабве, численность популяции там составляет чуть более 65 тысяч особей.

Эксперты ООН в области изменения климата внесли Южную Африку в реестр проблемных зон из-за повышенного риска экстремальной жары в регионе, а также небольшого количества осадков, которое уменьшается на фоне общемирового повышения температуры.

Ранее председатель 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата Султан бен Ахмед аль-Джабер во время первого Африканского саммита по климату заявил, что мир не справляется с угрозой глобального потепления.

На встрече был поднят вопрос о мобилизации помощи африканским странам. Отмечалось, что они получают только 12 процентов средств, нужных для приспособления к новым условиям. Власти африканских стран говорят о пользе инвестиций, при этом уверены, что их недостаточно.