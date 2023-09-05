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16:34, 5 сентября 2023Среда обитания

Миру предрекли проигрыш в гонке за спасение планеты

Председатель COP28: мир проигрывает гонку за достижение климатических целей

Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Мир проигрывает гонку за спасение планеты. Неудачу в достижении климатических целей человечеству предрек председатель 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) Султан бен Ахмед аль-Джабер, пишет Reuters.

«Мы не получаем тех результатов, которые должны быть достигнуты к настоящему моменту», — заявил аль-Джабер во время первого Африканского саммита по климату. Основной темой встречи стала мобилизация финансовых средств, которые позволят Африке принять меры в ответ на изменение климата.

Африка считается одной из стран, по которым глобальное потепление ударило особенно сильно. При этом материк получает только 12 процентов средств, необходимых для приспособления к новым условиям. Власти африканских стран отмечают, что инвестиции принесут пользу, однако для полного удовлетворения потребностей потребуется трансформация глобальной системы климатического финансирования.

Ранее аль-Джабер заявил, что глобальный отказ от ископаемого топлива неизбежен. При этом председатель COP28 отметил, что переход на новые источники энергии потребует времени.

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    Александра Качан
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