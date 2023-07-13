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18:13, 13 июля 2023Среда обитания

Перспективы отказа от ископаемого топлива оценили

Председатель климатической конференции COP28: отказ от ископаемого топлива неизбежен

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Глобальный отказ от ископаемого топлива неизбежен, но переход на новые источники энергии потребует времени. Так о перспективах энергетического перехода высказался председатель 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) Султан бен Ахмед аль-Джабер в интервью газете The Guardian.

«Постепенный отказ от ископаемого топлива неизбежен и необходим — и это произойдет. Но вы не можете отключить мир от существующей энергетической системы до того, как построите новую», — отметил он. По словам аль-Джабера, сейчас настал переходный период, и подобное не может произойти за один день.

Председатель климатической конференции предлагает ускорить отказ от ископаемого топлива, инвестируя в сокращение выбросов от существующих энергетических систем до тех пор, пока они не будут полностью устранены. Одновременно с этим необходимо выделять средства на новые источники энергии с нулевым уровнем выбросов углекислого газа. Оба эти процесса должны происходить параллельно, чтобы как можно быстрее достичь общей цели, добавил аль-Джабера.

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COP28 пройдет с 30 ноября по 12 декабря 2023 года в Дубае.

Ранее независимый аналитический центр Ember в своем докладе заявил, что рекордная доля зеленой энергии может предвещать конец эпохи ископаемого топлива. В 2022 году на солнечные и ветряные электростанции пришлось 12 процентов генерации энергии в мире — показатель оказался на два процентных пункта больше прошлого максимума. По данным специалистов, быстрее всего в мире растут мощности солнечных электростанций — за год они выросли на 24 процента.

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