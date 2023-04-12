Эпохе ископаемого топлива в мире предрекли конец

Ember: рекордная доля «зеленой» энергии может предвещать конец эпохи ископаемого топлива

В 2022 году на солнечные и ветряные электростанции пришлось 12 процентов генерации энергии в мире — показатель оказался на два процентных пункта больше установленного ранее рекорда. Такая динамика может предвещать начало конца эпохи ископаемого топлива, говорится в докладе независимого аналитического центра Ember.

По данным специалистов, быстрее всего в мире растут мощности солнечных электростанций — за год они выросли на 24 процента. Количества такой энергии в мире хватит, чтобы полностью обеспечить светом и теплом Южноафриканскую Республику (ЮАР). В Ember отметили, что сейчас более чем 60 стран производят более 10 процентов энергии за счет ветра и солнца. Вместе с ядерной энергетикой на возобновляемые источники (ВИЭ) приходится 39 процентов мировой генерации электричества — это также рекордная доля, подчеркнули аналитики.

«Условия для солнечной и ветряной энергетики подготовлены, чтобы обеспечить стремительный подъем. Чистая электроэнергия изменит мировую экономику — от транспорта до промышленности», — заявил ведущий аналитик Ember Малгожата Виатрос-Мотика (Malgorzata Wiatros-Motyka).

Несмотря на рекордные показатели прироста мощностей ВИЭ, эксперты считают, что темпы развития ветряной и солнечной энергетики отстают от постоянно увеличивающихся мировых потребностях в электричестве. В Ember уточнили, что этот пробел заполняют уголь и другие виды ископаемого топлива, но за счет этого человечество бьет рекорды и по объему вредных выбросов.

Однако аналитики допускают, что 2022 год мог быть пиком объема эмиссии от энергокомплекса и последним годом роста потребления ископаемого топлива. По оценкам специалистов, в 2023 году чистая энергия должна полностью удовлетворить мировой спрос. В Ember прогнозируют снижение производства ископаемого топлива на 0,3 процента в этом году и более резкое падение показателя — в последующие годы.