В США успешно испытали прототип верхней ступени многоразовой ракеты

В Stoke Space успешно испытали прототип верхней ступени многоразовой ракеты

Компания Stoke Space успешно испытала Hopper2 — прототип верхней ступени перспективной многоразовой ракеты. Об этом сообщает SpaceNews.

Испытания состоялись 17 сентября на полигоне в городе Мозес-Лейк в американском штате Вашингтон. В ходе 15-секундного теста прототипу ступени удалось подняться на высоту около девяти метров, после чего он совершил мягкую посадку на место старта.

В Stoke Space заявили, что проведенные испытания позволили получить ряд данных, касающихся, в частности, работы системы управления прототипом ступени носителя.

Ранее издание ArsTechnica обратило внимание на то, что американская компания SpaceX побила рекорд по числу пусков ракет семейства Falcon 9.