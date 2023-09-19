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20:04, 19 сентября 2023Наука и техника

В США успешно испытали прототип верхней ступени многоразовой ракеты

В Stoke Space успешно испытали прототип верхней ступени многоразовой ракеты

Кадр: Stoke Space

Компания Stoke Space успешно испытала Hopper2 — прототип верхней ступени перспективной многоразовой ракеты. Об этом сообщает SpaceNews.

Испытания состоялись 17 сентября на полигоне в городе Мозес-Лейк в американском штате Вашингтон. В ходе 15-секундного теста прототипу ступени удалось подняться на высоту около девяти метров, после чего он совершил мягкую посадку на место старта.

В Stoke Space заявили, что проведенные испытания позволили получить ряд данных, касающихся, в частности, работы системы управления прототипом ступени носителя.

Ранее издание ArsTechnica обратило внимание на то, что американская компания SpaceX побила рекорд по числу пусков ракет семейства Falcon 9.

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    Иван Потапов
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