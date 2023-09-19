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18:41, 19 сентября 2023Силовые структуры

В Петербурге мигрант подрезал машину и открыл стрельбу

В Петербурге задержали мигранта, открывшего стрельбу на КАД
СюжетСтрельба в Новосибирске

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Полиция Санкт-Петербурга задержала 23-летнего мигранта, подозреваемого в стрельбе на кольцевой автодороге (КАД). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Все произошло 17 сентября. Гражданин одного из среднеазиатских государств, управляя автомобилем Chery, подрезал другого водителя на внутреннем кольце КАД на развилке Ржевка — Колтуши. После этого мигрант, не выходя из салона машины, произвел выстрел из сигнального пистолета в сторону второго автомобиля.

Его доставили в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 37-летний россиянин устроил стрельбу из автомата в центре Новосибирска. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ.

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    Олеся Мицкевич
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