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В Петербурге мигрант подрезал машину и открыл стрельбу
В Петербурге задержали мигранта, открывшего стрельбу на КАДСюжетСтрельба в Новосибирске
Полиция Санкт-Петербурга задержала 23-летнего мигранта, подозреваемого в стрельбе на кольцевой автодороге (КАД). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по региону.
Все произошло 17 сентября. Гражданин одного из среднеазиатских государств, управляя автомобилем Chery, подрезал другого водителя на внутреннем кольце КАД на развилке Ржевка — Колтуши. После этого мигрант, не выходя из салона машины, произвел выстрел из сигнального пистолета в сторону второго автомобиля.
Его доставили в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее 37-летний россиянин устроил стрельбу из автомата в центре Новосибирска. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ.