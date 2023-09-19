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14:29, 19 сентября 2023Экономика

Прогноз по росту российской экономики улучшили почти до процента

ОЭСР улучшила прогноз по росту ВВП России с минус 1,5 процента до 0,8 процента

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пересмотрела прогноз динамики российской экономики на 2023 год в сторону улучшения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Вместо падения на 1,5 процента, о чем говорилось в июньском варианте, ОЭСР теперь ожидает роста ВВП России на 0,8 процента. В 2024 году прогноз улучшен с 0,4 процента до 0,9 процента. Инфляция по итогам года, полагают эксперты организации, составит 5,2 процента, хотя в июне ожидалось 5,4 процента.

Сентябрьский прогноз ОЭСР лежит вне диапазонов, в котором сосредоточены ожидания российских инстанций. Например, Центробанк на прошлой неделе после заседания совета директоров объявил о пересмотре оценок годовой инфляции в сторону увеличения — с 5-6,5 процента годовых до 6-7 процентов. А вот прогноз по росту ВВП сохранен на 2023 год в районе 1,5-2,5 процента.

В свою очередь Минэкономразвития ожидает по итогам 2023 года инфляцию 7,5 процента, однако выше и прогноз по росту ВВП — 2,8 процента. К версии министерства склоняется и президент страны Владимир Путин. По его мнению, по ряду показателей ситуация значительно лучше.

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    Платон Щукин
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