Юран нецензурно оценил судейство в матче против «Спартака»

Юран заявил, что «Нижний Новгород» обратится в ЭСК после матча со «Спартаком»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран в эфире «Матч ТВ» заявил, что клуб обратится в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) по итогам матча четвертого тура группового этапа турнира пути РПЛ Кубка России против московского «Спартака».

Юран нецензурно оценил судейство во встрече. «На десятой минуте Виктор Александров получает апперкот, судья не реагирует. Это как? О каком футболе можно говорить?» — заявил тренер.

Встреча между «Спартаком» и «Нижним Новгородом» завершилась со счетом 3:0 в пользу красно-белых. Голами отметились защитник Леон Классен, а также хавбеки Кристофер Мартинс Перейра и Квинси Промес.

После четырех матчей «Спартак» лидирует в турнирной таблице группы D, набрав 12 очков. «Нижний Новгород» располагается на последнем месте с двумя баллами в активе.